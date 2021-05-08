В "Слуге народа" открещиваются от председателя ОТО, задержанного за взятку, и призывают его уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Председатель Дымерской ОТО Владимир Пидкурганный, которого правоохранители задержали на взятке, должен уйти в отставку на время расследования. Кроме того, он не является членом партии "СН". Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале партии, передает УНН.
Цитата
"Владимир Пидкурганный, который шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа" и которого правоохранители подозревают в мошенничестве, должен уйти в отставку на время расследования", - говорится в заявлении партии.
Детали
Глава Киевского областного отделения "Слуги народа", народный депутат Андрей Мотовиловец заявил, что в случае если вина не будет доказана, после расследования Пидкурганный снова может идти на выборы и получить должность.
Он отметил, что "Пидкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа"", говорится в заявлении.
Также он почему-то напомнил, что за подбор кандидатов от "Слуги народа" в Киевской области отвечал бывший глава Киевского областного отделения Александр Дубинский, который попал в санкционный список США.
Контекст
Накануне в Киевской области на взятке задержали председателя Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Пидкурганного, который является представителем партии "Слуга народа".
По данным следствия, председатель ОТО вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного сельского хозяйства. Свои "услуги" они оценили в 2,6 млн грн.
Как стало известно УНН, речь идет о Владимире Пидкурганном.
Задержанный - бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.