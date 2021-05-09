Суд арестовал главу ОТГ от "Слуги народа" Подкурганного, погоревшего на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу главу Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Подкурганного от “Слуги народа”, который погорел на взятке. Об этом журналисту УНН рассказали в Киевской областной прокуратуре.
Также суд арестовал, депутата районного совета и посредник через которых Подкурганный пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.
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“Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в прокуратуре.
Что было раньше
В Киевской области на взятке задержали председателя Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Подкурганного, являющегося представителем партии “Слуга народа”.
По данным следствия, председатель ОТГ вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства. Свои “услуги” они оценили в 2,6 млн грн.
Как стало известно УНН, речь идет о Владимире Подкурганном.
Задержанный — бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
В “Слуге народа” заявили, что глава Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный, которого правоохранители задержали на взятке, должен уйти в отставку на время расследования. Кроме того, он не является членом партии “СН”.