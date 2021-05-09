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Суд арестовал главу ОТГ от "Слуги народа" Подкурганного, погоревшего на взятке

Суд арестовал главу ОТГ от "Слуги народа" Подкурганного, погоревшего на взятке

Киев  •  УНН

 • 24000 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу главу Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Подкурганного от “Слуги народа”, который погорел на взятке. Об этом журналисту УНН рассказали в Киевской областной прокуратуре.

Также суд арестовал, депутата районного совета и посредник через которых Подкурганный пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Цитата

“Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в прокуратуре.

Что было раньше

В Киевской области на взятке задержали председателя Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Подкурганного, являющегося представителем партии “Слуга народа”.

По данным следствия, председатель ОТГ вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства. Свои “услуги” они оценили в 2,6 млн грн.

Как стало известно УНН, речь идет о Владимире Подкурганном.

Задержанный — бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.

В “Слуге народа” заявили, что глава Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный, которого правоохранители задержали на взятке, должен уйти в отставку на время расследования. Кроме того, он не является членом партии “СН”.

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