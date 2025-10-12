"Субсидії" на врожай як прикриття для грабунку: на ТОТ Херсонщини окупанти дотують колаборантів - ЦНС
Окупаційний уряд Херсонщини запровадив субсидії для підтримки виробництва картоплі й овочів, але гроші дістануться лише тим, хто працює за кремлівськими схемами. Фермерів змушують продавати врожай за безцінь фірмам-прокладкам, які вивозять продукцію до росії.
Так званий окупаційний уряд тимчасово окупованої Херсонщини запровадив порядок виплат субсидій нібито для підтримки виробництва картоплі й овочів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що насправді гроші дістануться лише тим, хто погодився працювати за кремлівськими схемами.
Фермерів змушують продавати урожай за безцінь фірмам-прокладкам, які вивозять продукцію до росії. Поки люди рахують копійки й виживають без води та світла, окупанти дотують своїх посіпак і продовжують мародерство
Там закликали громадян фіксувати факти економічного співробітництва з ворогом.
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини тисячі людей залишаються без електропостачання через перевантаження мереж та нестачу енергетиків. На сході країни мешканці відчувають проблеми з водопостачанням через зруйновану інфраструктуру.
