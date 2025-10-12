"Субсидии" на урожай как прикрытие для грабежа: на ВОТ Херсонщины оккупанты дотируют коллаборантов - ЦНС
Оккупационное правительство Херсонщины ввело субсидии для поддержки производства картофеля и овощей, но деньги достанутся только тем, кто работает по кремлевским схемам. Фермеров заставляют продавать урожай за бесценок фирмам-прокладкам, которые вывозят продукцию в Россию.
Так называемое оккупационное правительство временно оккупированной Херсонщины ввело порядок выплат субсидий якобы для поддержки производства картофеля и овощей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Отмечается, что на самом деле деньги достанутся только тем, кто согласился работать по кремлевским схемам.
Фермеров заставляют продавать урожай за бесценок фирмам-прокладкам, которые вывозят продукцию в Россию. Пока люди считают копейки и выживают без воды и света, оккупанты дотируют своих приспешников и продолжают мародерство
Там призвали граждан фиксировать факты экономического сотрудничества с врагом.
На временно оккупированных территориях Херсонщины тысячи людей остаются без электроснабжения из-за перегрузки сетей и нехватки энергетиков. На востоке страны жители испытывают проблемы с водоснабжением из-за разрушенной инфраструктуры.
