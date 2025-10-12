"Субсидии" на урожай как прикрытие для грабежа: на ВОТ Херсонщины оккупанты дотируют коллаборантов - ЦНС

$41.510.00
11 октября, 16:00 • 38265 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 61885 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 33663 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 38675 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 28905 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 27579 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 35481 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43476 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 69181 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35589 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты прекратили восстановление уничтоженной ими Авдеевки, ссылаясь на неопределенную судьбу коксохима - ЦНС11 октября, 21:45 • 10872 просмотра
"Зеленые человечки": Эстония закрыла проезд через "Саатсеский сапог" после замеченной активности вооруженных групп РФVideo11 октября, 22:14 • 5830 просмотра
Лекорню назвал главный приоритет на посту премьера Франции12 октября, 00:21 • 3144 просмотра
Правительство РФ внесло Renault в список подсанкционных компаний из-за возможного производства дронов для УкраиныPhoto12 октября, 00:50 • 4520 просмотра
Трамп становится "все более нетерпеливым" к путину из-за торможения усилий по прекращению войны - Politico02:58 • 10817 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 38277 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 61900 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 34481 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 69184 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 54126 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Олег Кипер
Абдель Фаттах эль-Сиси
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Канада
Израиль
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 36979 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 39112 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 41204 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 106839 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 49545 просмотра
Шахед-136
YouTube
Бильд
Ручная граната
E-6 Mercury

"Субсидии" на урожай как прикрытие для грабежа: на ВОТ Херсонщины оккупанты дотируют коллаборантов - ЦНС

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Оккупационное правительство Херсонщины ввело субсидии для поддержки производства картофеля и овощей, но деньги достанутся только тем, кто работает по кремлевским схемам. Фермеров заставляют продавать урожай за бесценок фирмам-прокладкам, которые вывозят продукцию в Россию.

"Субсидии" на урожай как прикрытие для грабежа: на ВОТ Херсонщины оккупанты дотируют коллаборантов - ЦНС

Так называемое оккупационное правительство временно оккупированной Херсонщины ввело порядок выплат субсидий якобы для поддержки производства картофеля и овощей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на самом деле деньги достанутся только тем, кто согласился работать по кремлевским схемам.

Фермеров заставляют продавать урожай за бесценок фирмам-прокладкам, которые вывозят продукцию в Россию. Пока люди считают копейки и выживают без воды и света, оккупанты дотируют своих приспешников и продолжают мародерство

- указали в ЦНС.

Там призвали граждан фиксировать факты экономического сотрудничества с врагом.

Напомним

На временно оккупированных территориях Херсонщины тысячи людей остаются без электроснабжения из-за перегрузки сетей и нехватки энергетиков. На востоке страны жители испытывают проблемы с водоснабжением из-за разрушенной инфраструктуры.

Оккупанты провели стрельбы для школьников 5-7 классов на Херсонщине - ЦНС19.09.25, 08:04 • 3609 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Херсонская область