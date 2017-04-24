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Студентський гуртожиток горів у Кам’янець-Подільському

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Студентський гуртожиток горів у Кам’янець-Подільському. Під ча пожежі врятовано 49 студентів, 253 — евакуйовані. Повідомили кореспонденту УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Хмельницькій обл.

О17:35 на пункт зв’язку рятувальників Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій обл., надійшло повідомлення про те, що в гуртожитку Подільського державного аграрно-технічного університету виникла пожежа.

“Невідкладно за підвищеним номером виклику на місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи гарнізону.
На місці з’ясувалось, що горить кімната на 4-му поверсі гуртожитку. Заручниками їдкого диму залишаються студенти на вищих поверхах будівлі, що відрізані від порятунку задимленими шляхами евакуації. Одночасно із гасінням пожежі, вогнеборці врятували 7 чоловік за допомогою автодрабин та 42 — ланками газодимозахисників з верхніх поверхів гуртожитку. З нижніх поверхів будівлі рятувальники евакуювали 253 студента”, — повідомили у ДСНС.

Пожежу локалізовано о 17:54 та повністю ліквідовано о 18.20. До гасіння пожежі залучались 25 вогнеборців на 4 одиницях пожежної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, 23 квітня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на ринку в Одесі.

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