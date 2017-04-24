Студентський гуртожиток горів у Кам’янець-Подільському
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Студентський гуртожиток горів у Кам’янець-Подільському. Під ча пожежі врятовано 49 студентів, 253 — евакуйовані. Повідомили кореспонденту УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Хмельницькій обл.
О17:35 на пункт зв’язку рятувальників Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій обл., надійшло повідомлення про те, що в гуртожитку Подільського державного аграрно-технічного університету виникла пожежа.
“Невідкладно за підвищеним номером виклику на місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи гарнізону.
На місці з’ясувалось, що горить кімната на 4-му поверсі гуртожитку. Заручниками їдкого диму залишаються студенти на вищих поверхах будівлі, що відрізані від порятунку задимленими шляхами евакуації. Одночасно із гасінням пожежі, вогнеборці врятували 7 чоловік за допомогою автодрабин та 42 — ланками газодимозахисників з верхніх поверхів гуртожитку. З нижніх поверхів будівлі рятувальники евакуювали 253 студента”, — повідомили у ДСНС.
Пожежу локалізовано о 17:54 та повністю ліквідовано о 18.20. До гасіння пожежі залучались 25 вогнеборців на 4 одиницях пожежної та спеціальної техніки.
Нагадаємо, 23 квітня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на ринку в Одесі.