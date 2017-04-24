Студенческое общежитие горело в Каменец-Подольском

В 17: 35 на пункт связи спасателей Каменец-Подольский, в Хмельницкой обл., поступило сообщение о том, что в общежитии Подольского государственного аграрно-технического университета возник пожар.

“Безотлагательно по повышенному номеру вызова на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения гарнизона. На месте выяснилось, что горит комната на 4-м этаже общежития. Заложниками едкого дыма остаются студенты на высших этажах здания, отрезанные от спасения задымленными путями эвакуации. Одновременно с тушением пожара, пожарные спасли 7 человек с помощью автолестниц и 42 — звеньями газодымозащитников с верхних этажей общежития. С нижних этажей здания спасатели эвакуировали 253 студента ”, - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализован в 17:54 и полностью ликвидирован в 18.20. К тушению пожара привлекались 25 пожарных на 4 единицах пожарной и специальной техники.

Напомним, 23 апреля правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на рынке в Одессе .