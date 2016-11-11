Студент та працівник вишу затримали грабіжника
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, о 10-й годині ранку, на парковці чоловік пограбував черкащанку, яка сиділа в авто з відчиненими дверцятами. Молодий чоловік вирвав у жінки гаманець з рук і кинувся навтьоки, поінформували у прес-службі патрульної поліції Черкас, пише УНН-Центр.
Переймати зловмисника взявся чоловік потерпілої та почав кликати на допомогу. Його на допомогу відгукнулися студент та працівник університету. Вони і затримали зловмисника, яким виявився 25-річний місцевий житель.
На місце події викликали патруль, який одягнув на молодика кайданки та доставив його до відділу поліції.