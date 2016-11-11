Студент и работник вуза задержали грабителя

Догонять злоумышленника взялся муж потерпевшей и стал звать на помощь. Ему на помощь откликнулись студент и работник университета. Они и задержали злоумышленника, которым оказался 25-летний местный житель.

На место происшествия вызвали патруль, который одел на молодого человека наручники и доставил его в отдел полиции.