Студент и работник вуза задержали грабителя
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 11 ноября. УНН. Сегодня, в 10 часов утра, на парковке мужчина ограбил черкащанку, которая сидела в авто с открытыми дверцами. Молодой человек вырвал у женщины кошелек с рук и бросился наутек, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасс, пишет УНН-Центр.
Догонять злоумышленника взялся муж потерпевшей и стал звать на помощь. Ему на помощь откликнулись студент и работник университета. Они и задержали злоумышленника, которым оказался 25-летний местный житель.
На место происшествия вызвали патруль, который одел на молодого человека наручники и доставил его в отдел полиции.