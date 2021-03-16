Сценарій "референдумів" активно використовувався РФ і до Криму: інфографіка МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сценарій “референдумів” Росія використовувала в низці держав ще до подій у Криму. Про це написала заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, оприлюднивши відповідну інфографіку МЗС, передає УНН.
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“Вже багато років Росія вдається до гібридних методів, якими порушує стабільність та підриває державність і суверенітет сусідніх з нею країн. Збройні конфлікти, фейкові „народні волевиявлення“, уведення або підтримка окупаційних сил — набір інструментів давно відомий. В такий спосіб Росія підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на засадничих міжнародних документах та нормах міжнародного права”, — написала Джапарова.
Вона нагадала, що 16 березня 2014 року Російська Федерація організувала т.зв. “референдум” в Криму, який відбувався в умовах захоплення російськими військовими та спецслужбами всієї критичної інфраструктури півострову, а також тотального контролю над всіма каналами інформації.
“Сценарій „Референдум“, до речі, активно використовувався Російською Федерацією і раніше. Детальніше про це — в нашій інфографіці”, — додала заступниця міністра.
Деталі
Так, у своїй інфографіці МЗС наводить конфлікти на території трьох держав — України, Грузії та Молдови.
Мова йде, зокрема, про назаконний “референдум” про незалежність 1999 року в Абхазії, а також незаконні “референдуми” про незалежність і “возз’єднання з Росією” 1992 та 2006 років, досі не визнані міжнародною спільнотою.
Так само світ не визнав і проведений у 2006 році незаконний “референдум” про незалежність Придністров’я від Молдови і приєднання до Росії.
Контекст
У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного за формою і фейкового за суттю референдуму про статус Криму.
“Так званий референдум став грубим порушенням Конституції України, основоположних принципів міжнародного права, двосторонніх угод. Дії Москви оцінені міжнародною спільнотою як абсолютно незаконні, а юридичний статус так званого референдуму — як нікчемний”, — зазначили у МЗС.