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Сценарій "референдумів" активно використовувався РФ і до Криму: інфографіка МЗС

Сценарій "референдумів" активно використовувався РФ і до Криму: інфографіка МЗС

Київ • УНН

 • 11467 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Сценарій “референдумів” Росія використовувала в низці держав ще до подій у Криму. Про це написала заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, оприлюднивши відповідну інфографіку МЗС, передає УНН.

Цитата

“Вже багато років Росія вдається до гібридних методів, якими порушує стабільність та підриває державність і суверенітет сусідніх з нею країн. Збройні конфлікти, фейкові „народні волевиявлення“, уведення або підтримка окупаційних сил — набір інструментів давно відомий. В такий спосіб Росія підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на засадничих міжнародних документах та нормах міжнародного права”, — написала Джапарова.

Вона нагадала, що 16 березня 2014 року Російська Федерація організувала т.зв. “референдум” в Криму, який відбувався в умовах захоплення російськими військовими та спецслужбами всієї критичної інфраструктури півострову, а також тотального контролю над всіма каналами інформації.

“Сценарій „Референдум“, до речі, активно використовувався Російською Федерацією і раніше. Детальніше про це — в нашій інфографіці”, — додала заступниця міністра.

Деталі

Так, у своїй інфографіці МЗС наводить конфлікти на території трьох держав — України, Грузії та Молдови.

Мова йде, зокрема, про назаконний “референдум” про незалежність 1999 року в Абхазії, а також незаконні “референдуми” про незалежність і “возз’єднання з Росією” 1992 та 2006 років, досі не визнані міжнародною спільнотою.

Так само світ не визнав і проведений у 2006 році незаконний “референдум” про незалежність Придністров’я від Молдови і приєднання до Росії.

Контекст

У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного за формою і фейкового за суттю референдуму про статус Криму.

“Так званий референдум став грубим порушенням Конституції України, основоположних принципів міжнародного права, двосторонніх угод. Дії Москви оцінені міжнародною спільнотою як абсолютно незаконні, а юридичний статус так званого референдуму — як нікчемний”, — зазначили у МЗС.

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