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Строковиків перевіряють на антитіла до COVID-19 методом ІФА - ДПСУ

Строковиків перевіряють на антитіла до COVID-19 методом ІФА - ДПСУ

Київ • УНН

 • 9419 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Військовослужбовці строкової служби проходять ІФА-тестування на виявлення антитіл до COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

Там уточнили, що в ДПСУ в межах призивної кампанії "Весна - 2020" вже прибуло близько 8 сотень військовослужбовців строкової служби. Наразі вони проходять підготовку.

Всього лави Держприкордонслужби мають поповнити 1300 строковиків цього призову. Призовна кампанія через карантинні заходи значно затягнулась. З цієї ж причини вона має певні особливості, кажуть у ДПСУ.

"Молоде поповнення отримує речове майно, спорядження, а також засоби індивідуального захисту. У госпіталі юнаки проходять медичний огляд, де за допомогою ІФА-тестів їх перевіряють на наявність антитіл до коронавірусної інфекції", - розповіли в ДПСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Житомирі завдяки ІФА-тестуванню відновили послугу партнерських пологів

Там додали, що невід’ємною частиною роботи з новобранцями є спілкування з психологами навчальних центрів та прикордонних загонів.

"Фахівці досліджують індивідуальні особливості військовослужбовців, їх рівень нервово-психічної стійкості та емоційного виснаження", - кажуть у ДПСУ, додаючи, що за результатами обстеження строковиків психологи надають консультації й рекомендації керівникам підрозділів щодо формування оптимального соціально-психологічного клімату в колективі та здійснення подальшого психологічного супроводу військовослужбовців.

Нагадаємо, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов'язкове ІФА-тестування, зокрема, для лікарів з метою їх захисту.

Окремою категорію громадян, що підлягають ІФА-скринінгу, наказом МОЗ визначені працівники Національної поліції, Національної гвардії та Держприкордонслужби.

Як писав УНН, виявлення антитіл IgM на початку захворювання дозволяє прогнозувати тяжкість перебігу коронавірусу у пацієнта. 

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