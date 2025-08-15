Стрілянина біля мечеті у шведському Еребру: поранено двох людей, поліція проводить масштабну операцію

У шведському місті Еребру сталася стрілянина біля мечеті, внаслідок якої двоє людей отримали поранення. Інцидент трапився під час п’ятничної молитви, і наразі поліція проводить масштабну операцію з пошуку злочинця та розслідування замаху на вбивство. Громадськості радять уникати району події. Про це повідомляє SVT News, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, виклик про насильницький інцидент надійшов о 13:45. Свідки повідомляють, що стріляли прямо під час виходу людей з мечеті в Боглуннзенгені.

"Спочатку подумав, що це ракети, але ні — це були постріли", — розповів один зі свідків SVT News.

Інший уточнив, що злочинець підійшов до чоловіка, який саме виходив з мечеті, і зробив чотири-п’ять пострілів.

Поліція наразі активно розшукує підозрюваного, опитує свідків та проводить слідчі дії з використанням внутрішньої розвідки. На місці працюють кілька рятувальних підрозділів та сім машин швидкої допомоги. Муніципалітет активував кризову групу POSOM, а Partnerskap Örebro надає підтримку місцевим жителям у районі Віваллі.

За інформацією правоохоронців, стан поранених наразі уточнюється. Розслідування триває, а громадськості радять дотримуватися блокпостів та триматися подалі від небезпечної зони.

