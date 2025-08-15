$41.450.06
12:08 • 22711 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 23055 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
11:14 • 38220 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
09:59 • 28418 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
09:48 • 46972 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
08:34 • 30599 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 67240 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99840 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57717 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
14 серпня, 14:49 • 201446 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Стрілянина біля мечеті у шведському Еребру: поранено двох людей, поліція проводить масштабну операцію

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

У шведському Еребру біля мечеті сталася стрілянина, двоє людей отримали поранення. Поліція проводить масштабну операцію та розслідує замах на вбивство.

Стрілянина біля мечеті у шведському Еребру: поранено двох людей, поліція проводить масштабну операцію

У шведському місті Еребру сталася стрілянина біля мечеті, внаслідок якої двоє людей отримали поранення. Інцидент трапився під час п’ятничної молитви, і наразі поліція проводить масштабну операцію з пошуку злочинця та розслідування замаху на вбивство. Громадськості радять уникати району події. Про це повідомляє SVT News, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, виклик про насильницький інцидент надійшов о 13:45. Свідки повідомляють, що стріляли прямо під час виходу людей з мечеті в Боглуннзенгені.

"Спочатку подумав, що це ракети, але ні — це були постріли", — розповів один зі свідків SVT News.

Інший уточнив, що злочинець підійшов до чоловіка, який саме виходив з мечеті, і зробив чотири-п’ять пострілів.

Поліція наразі активно розшукує підозрюваного, опитує свідків та проводить слідчі дії з використанням внутрішньої розвідки. На місці працюють кілька рятувальних підрозділів та сім машин швидкої допомоги. Муніципалітет активував кризову групу POSOM, а Partnerskap Örebro надає підтримку місцевим жителям у районі Віваллі.

За інформацією правоохоронців, стан поранених наразі уточнюється. Розслідування триває, а громадськості радять дотримуватися блокпостів та триматися подалі від небезпечної зони.

Кілька помічників шерифа поранені внаслідок стрілянини на кордоні Вірджинії та Північної Кароліни14.08.25, 14:13 • 3044 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Вірджинія