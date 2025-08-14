Кілька помічників шерифа поранені внаслідок стрілянини на кордоні Вірджинії та Північної Кароліни

Під час виконання ордерів на арешт у сільській місцевості округу Пітсильванія, штат Вірджинія, підозрюваний відкрив вогонь. Кілька помічників шерифа отримали поранення. Згодом підозрюваний сам здався, він перебуває під вартою та очікує на висунення звинувачень, пише УНН із посиланням на FoxNews.

Мої думки та молитви з депутатами, яких поранили в окрузі Пітсильванія, а також з їхніми родинами. Ми уважно стежимо за ситуацією та пам’ятаємо всіх, кого це стосується, у наші серця в цей важкий час