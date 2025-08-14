Кілька помічників шерифа поранені внаслідок стрілянини на кордоні Вірджинії та Північної Кароліни
Київ • УНН
Кілька помічників шерифа отримали поранення під час виконання ордерів на арешт у Вірджинії. Підозрюваний здався та перебуває під вартою, очікуючи на висунення звинувачень.
Під час виконання ордерів на арешт у сільській місцевості округу Пітсильванія, штат Вірджинія, підозрюваний відкрив вогонь. Кілька помічників шерифа отримали поранення. Згодом підозрюваний сам здався, він перебуває під вартою та очікує на висунення звинувачень, пише УНН із посиланням на FoxNews.
Мої думки та молитви з депутатами, яких поранили в окрузі Пітсильванія, а також з їхніми родинами. Ми уважно стежимо за ситуацією та пам’ятаємо всіх, кого це стосується, у наші серця в цей важкий час
Шериф округу Пітсильванія Майк Тейлор повідомив, що офіцери потрапили під вогонь коли підійшли до будинку та викликали підкріплення.
Двоє помічників шерифа отримали поранення осколками, а ще одного доставили до відділення невідкладної допомоги "з надмірної обережності", після чого його відпустили
Зав’язалася сутичка, в результаті якої підозрюваний зрештою здався та самостійно вийшов з дому.
"Джеймса Андру Ленерда взято під варту, він очікує на висунення звинувачень", як повідомляє видання.
