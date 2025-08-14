Кілька помічників шерифа поранені внаслідок стрілянини на кордоні Вірджинії та Північної Кароліни

$41.510.09
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 52085 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 33482 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 32640 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 32234 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 33738 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 42675 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 42924 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41287 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 43187 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 52090 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 174165 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 148088 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 137427 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 147396 перегляди
Кілька помічників шерифа поранені внаслідок стрілянини на кордоні Вірджинії та Північної Кароліни

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Кілька помічників шерифа отримали поранення під час виконання ордерів на арешт у Вірджинії. Підозрюваний здався та перебуває під вартою, очікуючи на висунення звинувачень.

Кілька помічників шерифа поранені внаслідок стрілянини на кордоні Вірджинії та Північної Кароліни

Під час виконання ордерів на арешт у сільській місцевості округу Пітсильванія, штат Вірджинія, підозрюваний відкрив вогонь. Кілька помічників шерифа отримали поранення. Згодом підозрюваний сам здався, він перебуває під вартою та очікує на висунення звинувачень, пише УНН із посиланням на FoxNews.

Мої думки та молитви з депутатами, яких поранили в окрузі Пітсильванія, а також з їхніми родинами. Ми уважно стежимо за ситуацією та пам’ятаємо всіх, кого це стосується, у наші серця в цей важкий час

- написав МакГвайр у дописі на X.

Шериф округу Пітсильванія Майк Тейлор повідомив, що офіцери потрапили під вогонь коли підійшли до будинку та викликали підкріплення.

Двоє помічників шерифа отримали поранення осколками, а ще одного доставили до відділення невідкладної допомоги "з надмірної обережності", після чого його відпустили

- зазначив Тейлор.

Зав’язалася сутичка, в результаті якої підозрюваний зрештою здався та самостійно вийшов з дому.

"Джеймса Андру Ленерда взято під варту, він очікує на висунення звинувачень", як повідомляє видання.

У Техасі біля магазину сталася стрілянина: відомо про трьох загиблих12.08.25, 05:29 • 4387 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Fox News
Вірджинія
Техас