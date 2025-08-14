$41.510.09
09:32 • 12840 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 44550 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 29514 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 28785 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 28766 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 31859 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 41490 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42521 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41065 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 43019 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Несколько помощников шерифа ранены в результате стрельбы на границе Вирджинии и Северной Каролины

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Несколько помощников шерифа получили ранения при исполнении ордеров на арест в Вирджинии. Подозреваемый сдался и находится под стражей, ожидая предъявления обвинений.

Несколько помощников шерифа ранены в результате стрельбы на границе Вирджинии и Северной Каролины

Во время исполнения ордеров на арест в сельской местности округа Питтсильвания, штат Вирджиния, подозреваемый открыл огонь. Несколько помощников шерифа получили ранения. Впоследствии подозреваемый сам сдался, он находится под стражей и ожидает предъявления обвинений, пишет УНН со ссылкой на FoxNews.

Мои мысли и молитвы с депутатами, которые были ранены в округе Питтсильвания, а также с их семьями. Мы внимательно следим за ситуацией и помним всех, кого это касается, в наших сердцах в это трудное время

- написал МакГвайр в сообщении на X.

Шериф округа Питтсильвания Майк Тейлор сообщил, что офицеры попали под огонь, когда подошли к дому и вызвали подкрепление.

Двое помощников шерифа получили ранения осколками, а еще один был доставлен в отделение неотложной помощи "из чрезмерной осторожности", после чего его отпустили

- отметил Тейлор.

Завязалась стычка, в результате которой подозреваемый в конце концов сдался и самостоятельно вышел из дома.

"Джеймс Андру Ленерд взят под стражу, он ожидает предъявления обвинений", как сообщает издание.

Алена Уткина

Новости Мира
Фокс Ньюс
Вирджиния
Техас