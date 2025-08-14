Несколько помощников шерифа ранены в результате стрельбы на границе Вирджинии и Северной Каролины
Киев • УНН
Несколько помощников шерифа получили ранения при исполнении ордеров на арест в Вирджинии. Подозреваемый сдался и находится под стражей, ожидая предъявления обвинений.
Во время исполнения ордеров на арест в сельской местности округа Питтсильвания, штат Вирджиния, подозреваемый открыл огонь. Несколько помощников шерифа получили ранения. Впоследствии подозреваемый сам сдался, он находится под стражей и ожидает предъявления обвинений, пишет УНН со ссылкой на FoxNews.
Мои мысли и молитвы с депутатами, которые были ранены в округе Питтсильвания, а также с их семьями. Мы внимательно следим за ситуацией и помним всех, кого это касается, в наших сердцах в это трудное время
Шериф округа Питтсильвания Майк Тейлор сообщил, что офицеры попали под огонь, когда подошли к дому и вызвали подкрепление.
Двое помощников шерифа получили ранения осколками, а еще один был доставлен в отделение неотложной помощи "из чрезмерной осторожности", после чего его отпустили
Завязалась стычка, в результате которой подозреваемый в конце концов сдался и самостоятельно вышел из дома.
"Джеймс Андру Ленерд взят под стражу, он ожидает предъявления обвинений", как сообщает издание.
