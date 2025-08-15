Стрельба возле мечети в шведском Эребру: ранены два человека, полиция проводит масштабную операцию

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 18417 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 18596 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 31402 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 24820 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 40974 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 29004 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 66268 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99427 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57513 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 198803 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
36%
756мм
Популярные новости
На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от ГенштабаPhoto15 августа, 05:27 • 41079 просмотра
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37 • 12424 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 70699 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 27475 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 9420 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 31345 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 28010 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 40920 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 71252 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 198782 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джо Байден
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 78927 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 162856 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 111658 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 128300 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 176836 просмотра
Актуальное
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV
Truth Social

Стрельба возле мечети в шведском Эребру: ранены два человека, полиция проводит масштабную операцию

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В шведском Эребру возле мечети произошла стрельба, два человека получили ранения. Полиция проводит масштабную операцию и расследует покушение на убийство.

Стрельба возле мечети в шведском Эребру: ранены два человека, полиция проводит масштабную операцию

В шведском городе Эребру произошла стрельба возле мечети, в результате которой два человека получили ранения. Инцидент произошел во время пятничной молитвы, и сейчас полиция проводит масштабную операцию по поиску преступника и расследованию покушения на убийство. Общественности советуют избегать района происшествия. Об этом сообщает SVT News, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, вызов о насильственном инциденте поступил в 13:45. Свидетели сообщают, что стреляли прямо во время выхода людей из мечети в Боглуннзенгене.

"Сначала подумал, что это ракеты, но нет — это были выстрелы", — рассказал один из свидетелей SVT News.

Другой уточнил, что преступник подошел к мужчине, который как раз выходил из мечети, и сделал четыре-пять выстрелов.

Полиция сейчас активно разыскивает подозреваемого, опрашивает свидетелей и проводит следственные действия с использованием внутренней разведки. На месте работают несколько спасательных подразделений и семь машин скорой помощи. Муниципалитет активировал кризисную группу POSOM, а Partnerskap Örebro оказывает поддержку местным жителям в районе Вивалли.

По информации правоохранителей, состояние раненых сейчас уточняется. Расследование продолжается, а общественности советуют соблюдать блокпосты и держаться подальше от опасной зоны.

Несколько помощников шерифа ранены в результате стрельбы на границе Вирджинии и Северной Каролины14.08.25, 14:13 • 3042 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Вирджиния