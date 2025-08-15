Стрельба возле мечети в шведском Эребру: ранены два человека, полиция проводит масштабную операцию
Киев • УНН
В шведском Эребру возле мечети произошла стрельба, два человека получили ранения. Полиция проводит масштабную операцию и расследует покушение на убийство.
В шведском городе Эребру произошла стрельба возле мечети, в результате которой два человека получили ранения. Инцидент произошел во время пятничной молитвы, и сейчас полиция проводит масштабную операцию по поиску преступника и расследованию покушения на убийство. Общественности советуют избегать района происшествия. Об этом сообщает SVT News, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, вызов о насильственном инциденте поступил в 13:45. Свидетели сообщают, что стреляли прямо во время выхода людей из мечети в Боглуннзенгене.
"Сначала подумал, что это ракеты, но нет — это были выстрелы", — рассказал один из свидетелей SVT News.
Другой уточнил, что преступник подошел к мужчине, который как раз выходил из мечети, и сделал четыре-пять выстрелов.
Полиция сейчас активно разыскивает подозреваемого, опрашивает свидетелей и проводит следственные действия с использованием внутренней разведки. На месте работают несколько спасательных подразделений и семь машин скорой помощи. Муниципалитет активировал кризисную группу POSOM, а Partnerskap Örebro оказывает поддержку местным жителям в районе Вивалли.
По информации правоохранителей, состояние раненых сейчас уточняется. Расследование продолжается, а общественности советуют соблюдать блокпосты и держаться подальше от опасной зоны.
