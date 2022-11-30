Стовпи диму: в російській пермі загорілася ТЕЦ

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"Пожежа на 100 квадратах сталася на найбільшій ТЕЦ у Пермі, постраждалих та загиблих немає", – пишуть росЗМІ із посиланням на мнс.

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Telegram-канал Mash повідомив, що горить покрівля котлово-турбінного цеху і постраждало двоє людей. Як зазначили, з підприємства евакуювали понад 500 осіб.

Нагадаємо

Вранці 30 листопада УНН писав, що у брянській області росії палають резервуари з нафтопродуктами.