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Столбы дыма: в российской перми загорелась ТЭЦ

Столбы дыма: в российской перми загорелась ТЭЦ

Киев • УНН

 • 1054749 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В российском городе пермь произошел пожар на ТЭЦ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

Цитата

"Пожар на 100 квадратах произошел на крупнейшей ТЭЦ в Перми, пострадавших и погибших нет", – пишут росСМИ со ссылкой на мчс.

Детали

Telegram-канал Mash сообщил, что горит кровля котлово-турбинного цеха и пострадали два человека. Как отметили, с предприятия были эвакуированы более 500 человек. 

Напомним

Утром 30 ноября УНН писал, что в брянской области россии горят резервуары с нефтепродуктами.

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