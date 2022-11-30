Столбы дыма: в российской перми загорелась ТЭЦ

Цитата

"Пожар на 100 квадратах произошел на крупнейшей ТЭЦ в Перми, пострадавших и погибших нет", – пишут росСМИ со ссылкой на мчс.

Детали

Telegram-канал Mash сообщил, что горит кровля котлово-турбинного цеха и пострадали два человека. Как отметили, с предприятия были эвакуированы более 500 человек.

Напомним

Утром 30 ноября УНН писал, что в брянской области россии горят резервуары с нефтепродуктами.