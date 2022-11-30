Столбы дыма: в российской перми загорелась ТЭЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В российском городе пермь произошел пожар на ТЭЦ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.
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"Пожар на 100 квадратах произошел на крупнейшей ТЭЦ в Перми, пострадавших и погибших нет", – пишут росСМИ со ссылкой на мчс.
Детали
Telegram-канал Mash сообщил, что горит кровля котлово-турбинного цеха и пострадали два человека. Как отметили, с предприятия были эвакуированы более 500 человек.
Напомним
Утром 30 ноября УНН писал, что в брянской области россии горят резервуары с нефтепродуктами.