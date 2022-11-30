У брянській області рф палають резервуари з нафтопродуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У брянській області в рф палають резервуари з нафтопродуктами, повідомив губернатор олександр богомаз. Фото та відео поширюють російські пабліки та ЗМІ, передає УНН.
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За повідомленнями, пожежа у брянській області почалася вночі на резервуарах із нафтопродуктами в суразькому районі брянської області рф, яка межує з Україною.
богомаз, який написав про це у своєму телеграм-каналі, не висунув версій, що могло стати причиною пожежі. Він оцінив площу пожежі 1800 квадратних метрів. Але згодом, за повідомленнями, на резервуарі з дизелем площа пожежі збільшилася вдвічі. Наразі, за даними богомаза, пожежу "локалізували".
Доповнення
16 листопада вранці у російському селі стальний кінь орловської області стався вибух на нафтобазі.