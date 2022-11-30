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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 35897 перегляди

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У брянській області рф палають резервуари з нафтопродуктами

У брянській області рф палають резервуари з нафтопродуктами

Київ • УНН

 • 1531145 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У брянській області в рф палають резервуари з нафтопродуктами, повідомив губернатор олександр богомаз. Фото та відео поширюють російські пабліки та ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За повідомленнями, пожежа у брянській області почалася вночі на резервуарах із нафтопродуктами в суразькому районі брянської області рф, яка межує з Україною.

богомаз, який написав про це у своєму телеграм-каналі, не висунув версій, що могло стати причиною пожежі. Він оцінив площу пожежі 1800 квадратних метрів. Але згодом, за повідомленнями, на резервуарі з дизелем площа пожежі збільшилася вдвічі. Наразі, за даними богомаза, пожежу "локалізували".

Доповнення

16 листопада вранці у російському селі стальний кінь орловської області стався вибух на нафтобазі.

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