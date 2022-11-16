В орловській області рф вибухнула нафтобаза: влада заявила про атаку безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні вранці у російському селі стальний кінь орловської області стався вибух на нафтобазі. Губернатор регіону андрій кличков повідомив у Telegram, що це була атака безпілотника, передає УНН.
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"Сьогодні близько 4 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат (БПЛА) здійснив підрив нафтобази в селі стальний кінь. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", – написав губернатор.
Деталі
У соцмережах з'явилися фото пошкодженого резервуара Транснефть.
Додамо, що село стальний кінь розташоване за 170 км від кордону з Україною.
Нагадаємо
15 жовтня губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков підтвердив "приліт" у нафтобазу.