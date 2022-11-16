В орловской области рф взорвалась нефтебаза: власти заявили об атаке беспилотника

Цитата

"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. стальной конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – написал губернатор.

Детали

В соцсетях появились фото поврежденного резервуара Транснефти.

Добавим, что село стальной конь расположен в 170 км от границы с Украиной.

Напомним

15 октября губернатор белгородской области рф вячеслав гладков подтвердил "прилет" в нефтебазу.