В орловской области рф взорвалась нефтебаза: власти заявили об атаке беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня утром в российской деревне стальной конь орловской области произошел взрыв на нефтебазе. Губернатор региона андрей кличков сообщил в Telegram, что это была атака беспилотника, передает УНН.
Цитата
"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. стальной конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – написал губернатор.
Детали
В соцсетях появились фото поврежденного резервуара Транснефти.
Добавим, что село стальной конь расположен в 170 км от границы с Украиной.
Напомним
15 октября губернатор белгородской области рф вячеслав гладков подтвердил "прилет" в нефтебазу.