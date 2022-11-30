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В брянской области рф горят резервуары с нефтепродуктами

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В брянской области в рф горят резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор александр богомаз. Фото и видео распространяют российские паблики и СМИ, передает УНН.

Детали

По сообщениям, пожар в брянской области начался ночью на резервуарах с нефтепродуктами в суражском районе брянской области, граничащей с Украиной.

богомаз, написавший об этом в своем телеграм-канале, не выдвинул версий, что могло стать причиной пожара. Он оценил площадь пожара в 1800 квадратных метров. Но со временем, по сообщениям, на резервуаре с дизелем площадь пожара увеличилась вдвое. По данным богомаза, сейчас пожар "локализовали".

Дополнение

16 ноября утром в российской деревне стальной конь орловской области произошел взрыв на нефтебазе.

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