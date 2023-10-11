Столтенберг сьогодні приймає Зеленського в штаб-квартирі НАТО - речник Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні приймає Президента України Володимира Зеленського в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомив у середу речник Альянсу Ділан Вайт, пише УНН.
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"Генеральний секретар Єнс Столтенберг привітає Президента України Зеленського в штаб-квартирі НАТО сьогодні вранці", - повідомив речник НАТО у соцмережі X (Twitter).
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Зустріч міністрів оборони країн НАТО, з його слів, розпочнеться пізніше сьогодні.
Очікується засідання Контактної групи з питань оборони України - у форматі "Рамштайн", а також засідання Ради Україна-НАТО на засіданні міністрів оборони країн Альянсу разом із міністром оборони Швеції.
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