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Столтенберг сегодня принимает Зеленского в штаб-квартире НАТО - спикер Альянса

Киев • УНН

 • 613670 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня принимает Президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщил в среду спикер Альянса Дилан Уайт, пишет УНН.

Цитата

"Генеральный секретарь Йенс Столтенберг будет приветствовать президента Украины Зеленского в штаб-квартире НАТО сегодня утром", - сообщил спикер НАТО в соцсети X (Twitter).

Детали

Встреча министров обороны стран НАТО, по его словам, начнется позже сегодня.

Ожидается заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины - в формате "Рамштайн", а также заседание Совета Украина-НАТО на заседании министров обороны стран Альянса вместе с министром обороны Швеции.

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