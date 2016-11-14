Столичну станцію метро "Оболонь" закрили на вхід і вихід через повідомлення про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві станцію метро "Оболонь" закрили на вхід і вихід, передає кореспондент УНН.
"Оболонь" без зупинки. Отримали інформацію про мінування станції", - повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
Нагадаємо, у жовтні у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про “замінування” станції метро “Петрівка”.
Так, “мінером” виявився місцевий житель 1979 року народження. За словами зловмисника, своїми діями чоловік хотів виразити протест.
Правоохоронці з’ясували, що у чоловіка є проблеми із психічним здоров’ям. Також, під час розмови із правоохоронцями чоловік розповів, що причетний до вчорашнього “замінування” станції метро “Героїв Дніпра”.