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15 марта, 19:03 • 110689 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153773 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129707 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122816 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108387 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103318 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100011 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичную станцию ​​метро "Оболонь" закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании

Киев • УНН

 • 25457 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве станцию метро "Оболонь" закрыли на вход и выход, передает корреспондент УНН.

"Оболонь" без остановки. Получили информацию о минировании станции ", - сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Напомним, в октябре в Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" станции метро "Петровка".

Так, "минером" оказался местный житель 1979 года рождения. По словам злоумышленника, своими действиями человек хотел выразить протест.

Правоохранители выяснили, что у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем. Также, во время разговора с правоохранителями мужчина рассказал, что причастен к вчерашнему "заминированию" станции метро "Героев Днепра".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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