Столичний забудовник виграв суд у КП “Київблагоустрій”

Так, суд постановив: задовольнити позов Забудовника повністю, а також визнав дії Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протиправними.

Крім того, судом скасовано як протиправний і припис Департаменту міського благоустрою на адресу БЦ “Діамант хол”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держбудархітектурна інспекція підтвердила законність будівництва на Бессарабці.