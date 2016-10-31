Столичний забудовник виграв суд у КП “Київблагоустрій”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Столичний забудовник, компанія БЦ “Діамант хол” подала позов до Окружного адміністративного суду м. Києва проти КП “Київблагоустрій”, чим домоглася поновлення незаконно анульованої контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з встановленням тимчасової огорожі на період будівництва торговельно-виставкового залу за адресою вул. Круглоуніверситетська, 2/1. Про це йдеться у відповідному рішенні суду, передає УНН з посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.
Так, суд постановив: задовольнити позов Забудовника повністю, а також визнав дії Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протиправними.
Крім того, судом скасовано як протиправний і припис Департаменту міського благоустрою на адресу БЦ “Діамант хол”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держбудархітектурна інспекція підтвердила законність будівництва на Бессарабці.