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15 марта, 19:03 • 115109 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166344 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137801 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130262 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112715 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105417 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101390 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134997 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичный застройщик выиграл суд у КП "Киевблагоустройство"

Столичный застройщик выиграл суд у КП "Киевблагоустройство"

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Столичный застройщик, компания БЦ "Диамант холл" подала иск в Окружной административный суд г. Киева против КП "Киевблагоустройство", чем добилась восстановления незаконно аннулированной контрольной карточки на временное нарушение благоустройства и его восстановления в связи с установлением временного ограждения на период строительства торгово-выставочного зала по адресу ул. Круглоуниверситетская, 2/1. Об этом говорится в соответствующем решении суда, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Так, суд постановил: удовлетворить иск Застройщика полностью, а также признал действия Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) противоправными.

Кроме того, судом отменено как противоправное и предписание Департамента городского благоустройства на адрес БЦ "Диамант холл".

Напомним, как сообщал УНН, Госстройархитектурная инспекция подтвердила законность строительства на Бессарабке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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