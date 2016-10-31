Столичный застройщик выиграл суд у КП "Киевблагоустройство"

КИЕВ. 31 октября. УНН. Столичный застройщик, компания БЦ "Диамант холл" подала иск в Окружной административный суд г. Киева против КП "Киевблагоустройство", чем добилась восстановления незаконно аннулированной контрольной карточки на временное нарушение благоустройства и его восстановления в связи с установлением временного ограждения на период строительства торгово-выставочного зала по адресу ул. Круглоуниверситетская, 2/1. Об этом говорится в соответствующем решении суда, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.