Столичний суд сьогодні може продовжити арешт О.Єфремову ще на 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для екс-нардепа від ПР Олександра Єфремова. Про це повідомив сам О.Єфремов в ефірі "112 Україна", передає УНН.
За словами О.Єфремова, засідання зібрали екстрено, а його самого повідомили за півгодини до початку суду.
Клопотання про продовження запобіжного заходу для екс-нардепа розглядає слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва В. Карабань.
Як повідомив О.Єфремов, наразі у суді оголошено перерву, оскільки захист підсудного оголосив відвід судді.
Нагадаємо, 27 вересня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, до 24 листопада, без можливості внесення застави для колишнього народного депутата від ПР Олександра Єфремова.
30 липня 2016 року слідчими Генеральної прокуратури України спільно з СБУ О.Єфремова було затримано в аеропорту “Бориспіль”.
Його підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем, за ч. 5 ст. 191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч. 3 ст. 110 КК України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.