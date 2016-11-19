Столичный суд сегодня может продлить арест А.Ефремову еще на 2 месяца

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15 марта, 19:03 • 108535 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-нардепа от ПР Александра Ефремова. Об этом сообщил сам А.Ефремов в эфире " 112 Украина ", передает УНН.

По словам А.Ефремова, заседание собрали экстренно, а ему самому сообщили за полчаса до начала суда.

Ходатайство о продлении меры пресечения для экс-нардепа рассматривает следственный судья Печерского районного суда. Киева В. Карабань.

Как сообщил А.Ефремов, сейчас в суде объявлен перерыв, поскольку защита подсудимого объявил отвод судьи.

Напомним, 27 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, до 24 ноября, без возможности внесения залога для бывшего народного депутата от ПР Александра Ефремова.

30 июля 2016 года следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с СБУ А.Ефремов  был задержан в аэропорту "Борисполь".

Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч. 5 ст. 191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, по ч. 3 ст. 110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

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