Столичні правоохоронці викрили російську фінансову піраміду на 40 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Поліція Києва викрила шахраїв, які пропонували інвестувати в начебто світові технологічні компаії, обіцяючи швідкий та великий прибуток. Жертвами аферистів стало більше тисячі "вкладників", пише УНН з посиланням на Telegram Нацполіції.
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Аферисти створили проєкт, суть якого полягала в інвестуванні грошей громадянами та нібито отримання ними великих прибутків. Таким чином зловмисники ошукали більше тисячі осіб.
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"Фігуранти пропонували потенційним інвесторам вкладати гроші нібито в акції провідних технологічних компаній світового рівня та обіцяли їм великі прибутки за короткий проміжок часу. Заохочували клієнтів «бонусами» у разі залучення до проекту нових інвесторів. Отримані від злочинної схеми кошти розподілялися між організаторами фінансової піраміди", - повідомляють у поліції Києва.
Доповнення
Встановлено, що фонд був започаткований росіянином та з 2017 року почав розвиток на території інших держав, в тому числі і в Україні. Загалом дохід організаторів схеми становив близько 40 млн доларів США.
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