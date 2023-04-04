Столичные правоохранители разоблачили российскую финансовую пирамиду на 40 миллионов долларов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Полиция Киева разоблачила мошенников, которые предлагали инвестировать в якобы мировые технологические компании, обещая быструю и большую прибыль. Жертвами аферистов стали более тысячи "вкладчиков", пишет УНН со ссылкой на Telegram Нацполиции.

Детали

Аферисты создали проект, суть которого заключалась в инвестировании денег гражданами и якобы получения ими больших прибылей. Таким образом злоумышленники обманули более тысячи человек.

Цитата

"Фигуранты предлагали потенциальным инвесторам вкладывать деньги якобы в акции ведущих технологических компаний мирового уровня и обещали им большие прибыли за короткий промежуток времени. Поощряли клиентов «бонусами» в случае привлечения в проект новых инвесторов. Полученные от преступной схемы средства распределялись между организаторами финансовой пирамиды", - сообщают в полиции Киева.

Дополнение

Установлено, что фонд был основан россиянином и с 2017 года начал развитие на территории других государств, в том числе и в Украине. В целом доход организаторов схемы составил около 40 млн долларов США.

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