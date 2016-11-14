Столична станція метро "Оболонь" відновила роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станція столичного метро "Оболонь", яку закрили на вхід та вихід через повідомлення про мінування, відновила роботу, передає УНН.
"Оболонь" працює. Все гаразд", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 листопада близько 19.00 у Києві станцію метро "Оболонь" закрили на вхід і вихід.
У метрополітені повідомили, що закрили станцію через повідомлення про мінування.
Як повідомляв УНН, у жовтні у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про “замінування” станції метро “Петрівка”.
Так, “мінером” виявився місцевий житель 1979 року народження. За словами зловмисника, своїми діями чоловік хотів виразити протест.
Правоохоронці з’ясували, що у чоловіка є проблеми із психічним здоров’ям. Також, під час розмови із правоохоронцями чоловік розповів, що причетний до вчорашнього “замінування” станції метро “Героїв Дніпра”.