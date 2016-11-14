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15 марта, 19:03 • 110687 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153768 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129702 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122811 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108385 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103314 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100008 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичная станция метро "Оболонь" возобновила работу

Столичная станция метро "Оболонь" возобновила работу

Киев • УНН

 • 9524 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Станция столичного метро "Оболонь", которую закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании, возобновила работу, передает УНН.

"Оболонь" работает. Все в порядке ", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября около 19.00 в Киеве станцию ​​метро "Оболонь" закрыли на вход и выход.

В метрополитене сообщили, что закрыли станцию ​​из-за сообщения о минировании.

Как сообщал УНН, в октябре в Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" станции метро "Петровка".

Так, "минером" оказался местный житель 1979 года рождения. По словам злоумышленника, своими действиями человек хотел выразить протест.

Правоохранители выяснили, что у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем. Также, во время разговора с правоохранителями мужчина рассказал, что причастен к вчерашнему "заминированию" станции метро "Героев Днепра".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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