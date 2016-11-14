Столичная станция метро "Оболонь" возобновила работу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Станция столичного метро "Оболонь", которую закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании, возобновила работу, передает УНН.
"Оболонь" работает. Все в порядке ", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 ноября около 19.00 в Киеве станцию метро "Оболонь" закрыли на вход и выход.
В метрополитене сообщили, что закрыли станцию из-за сообщения о минировании.
Как сообщал УНН, в октябре в Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" станции метро "Петровка".
Так, "минером" оказался местный житель 1979 года рождения. По словам злоумышленника, своими действиями человек хотел выразить протест.
Правоохранители выяснили, что у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем. Также, во время разговора с правоохранителями мужчина рассказал, что причастен к вчерашнему "заминированию" станции метро "Героев Днепра".