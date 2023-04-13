Сто найвпливовіших людей планети від Time: у списку Олена Зеленська та Олександра Матвійчук

ukru
Ексклюзив
15:02 • 47276 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 76063 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 107728 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 243004 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 175970 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 170116 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 266540 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455034 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346162 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357353 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 203251 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175993 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 144729 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 137773 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 99094 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 242979 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 266528 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 502103 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 636805 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 661214 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 44964 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51364 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 137773 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175993 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 203251 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Сто найвпливовіших людей планети від Time: у списку Олена Зеленська та Олександра Матвійчук

Сто найвпливовіших людей планети від Time: у списку Олена Зеленська та Олександра Матвійчук

Київ • УНН

 • 747288 перегляди

КИЕВ. 13 апреля. УНН. До списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році за версією американського журналу Time потрапили перша леді Україїни Олена Зеленська та нобелівська лавреатка правозахисниця Олександра Матвійчук, передає УНН.

Деталі

Першу леді України Олену Зеленську презентувала дружина президента США Джил Байден.

"Я познайомився з першою леді минулого Дня матері в маленькому містечку на краю її країни, всього за кілька місяців після початку неспровокованої агресивної війни з боку росії. Ми інстинктивно обнялися - дві матері, два народи, які об'єдналися заради миру. У напруженні її посмішки я побачив тягар, який вона несла: сон, втрачений під вибухи падаючих бомб, розповіді про звірства, які вона ніколи не забуде. В її очах, однак, була несамовита рішучість і гідність, які визначають її народ", - написала Джил Байден.

Ще одну видатну українку нобелівську лавреатку та правозахисницю Олександру Матвійчук представила американська політикиня Гілларі Клінтон.

"Насильство проти цивільних осіб є злочином проти суспільства, демократії та людяності. Проте занадто часто воно здійснюється безкарно, особливо проти жінок та дівчат. Саме тому робота, яку проводить Олександра та її організація, є такою актуальною та важливою. Документуючи звірства росії, щоб винні могли бути притягнуті до відповідальності, вона доводить, що жінки - не лише жертви війни; вони можуть бути агентами миру і справедливості", - зазначила Клінтон.

Доповнення

Загалом у списку шість категорій — "Лідери", "Титани", "Новатори", "Кумири", "Діячі мистецтва" та "Інноватори".

У категорії "Лідери" - перша леді України Олена Зеленська, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда і заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші.

До списку "Титани" потрапив бізнесмен Ілон Маск, футболіст Ліонель Мессі, співачка Бейонсе та розробники вакцини Biontech проти COVID-19 Угур Шахін та Озлем Туреджі.

У переліку "Новаторів" серед інших супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.

Серед "Інноваторів" за версією Time гендиректор The Walt Disney Company Боб Ігер та футболіст Кілліан Мбаппе та  американская актриса зірка серілів Netflix Наташа Лайонн.

У категорії "Кумири" — король Великої Британії Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув'язнення у Росії, та інші.

"Діячі мистецтва" Англійський письменник Ніл Ґейман, актори Колін Фарелл та Дрю Беррімор та Сальма Хайек.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Журнал Time назвав людиною року Зеленського та "дух України"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38