Сто найвпливовіших людей планети від Time: у списку Олена Зеленська та Олександра Матвійчук

Деталі

Першу леді України Олену Зеленську презентувала дружина президента США Джил Байден.

"Я познайомився з першою леді минулого Дня матері в маленькому містечку на краю її країни, всього за кілька місяців після початку неспровокованої агресивної війни з боку росії. Ми інстинктивно обнялися - дві матері, два народи, які об'єдналися заради миру. У напруженні її посмішки я побачив тягар, який вона несла: сон, втрачений під вибухи падаючих бомб, розповіді про звірства, які вона ніколи не забуде. В її очах, однак, була несамовита рішучість і гідність, які визначають її народ", - написала Джил Байден.

Ще одну видатну українку нобелівську лавреатку та правозахисницю Олександру Матвійчук представила американська політикиня Гілларі Клінтон.

"Насильство проти цивільних осіб є злочином проти суспільства, демократії та людяності. Проте занадто часто воно здійснюється безкарно, особливо проти жінок та дівчат. Саме тому робота, яку проводить Олександра та її організація, є такою актуальною та важливою. Документуючи звірства росії, щоб винні могли бути притягнуті до відповідальності, вона доводить, що жінки - не лише жертви війни; вони можуть бути агентами миру і справедливості", - зазначила Клінтон.

Доповнення

Загалом у списку шість категорій — "Лідери", "Титани", "Новатори", "Кумири", "Діячі мистецтва" та "Інноватори".

У категорії "Лідери" - перша леді України Олена Зеленська, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда і заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші.

До списку "Титани" потрапив бізнесмен Ілон Маск, футболіст Ліонель Мессі, співачка Бейонсе та розробники вакцини Biontech проти COVID-19 Угур Шахін та Озлем Туреджі.

У переліку "Новаторів" серед інших супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.

Серед "Інноваторів" за версією Time гендиректор The Walt Disney Company Боб Ігер та футболіст Кілліан Мбаппе та американская актриса зірка серілів Netflix Наташа Лайонн.

У категорії "Кумири" — король Великої Британії Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув'язнення у Росії, та інші.

"Діячі мистецтва" Англійський письменник Ніл Ґейман, актори Колін Фарелл та Дрю Беррімор та Сальма Хайек.

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