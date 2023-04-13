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Сто самых влиятельных людей планеты от Time: в списке Елена Зеленская и Александр Матвийчук

Сто самых влиятельных людей планеты от Time: в списке Елена Зеленская и Александр Матвийчук

Киев • УНН

 • 747284 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии американского журнала Time попали первая леди Украины Елена Зеленская и нобелевский лауреат правозащитница Александра Матвийчук, передает УНН.

Детали

Первую леди Украины Елену Зеленскую представила супруга президента США Джилл Байден.

"Я познакомился с первой леди в прошлый День матери в маленьком городке на краю ее страны, всего через несколько месяцев после начала неспровоцированной агрессивной войны со стороны России. Мы инстинктивно обнялись - две матери, два народа, которые объединились ради мира. В напряжении ее улыбки я увидел бремя, которое она несла: сон, потерянный под стук падающих бомб, рассказы о зверствах, которые она никогда не забудет. В ее глазах, однако, была неистовая решимость и достоинство, которые определяют ее народ", - написала Джилл Байден.

Еще одну выдающуюся украинку - нобелевского лауреата и правозащитницу Александру Матвийчук представила американский политик Гиллари Клинтон.

"Насилие против гражданских лиц является преступлением против общества, демократии и человечности. Однако слишком часто оно осуществляется безнаказанно, особенно против женщин и девушек. Именно поэтому работа, которую проводит Александра и ее организация, является такой актуальной и важной. Документируя зверства россии, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности, она доказывает, что женщины - не только жертвы войны; они могут быть агентами мира и справедливости" - отметила Клинтон.

Дополнение

Всего в списке шесть категорий — "Лидеры", "Титаны", "Новаторы", "Кумиры", "Деятели искусства" и "Инноваторы".

В категории "Лидеры" - первая леди Украины Елена Зеленская, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер’Японии Фумио Кишида и арестованный в России журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович и другие.

В список "Титаны" попал бизнесмен Илон Маск, футболист Лионель Месси, певица Бейонсе и разработчики вакцины Biontech против COVID-19 Угур Шахин и Озлем Туреджи.

В списке "Новаторов" среди прочих супермодель Белла Хадид и американская рэперша Доджа Кэт.

Среди "Инноваторов" по версии Time гендиректор The Walt Disney Company Боб Игер и футболист Киллиан Мбаппе и  американская актриса звезда сериалов Netflix Наташа Лайонн.

В категории "Кумиры" — король Великобритании Чарльз III, писатель Салман Рушди, американская баскетболистка Бритни Грайнер, которую освободили из заключения в России, и другие.

"Деятели искусства" Английский писатель Нил Гейман, актеры Колин Фарелл и Дрю Бэрримор и Сальма Хайек.

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