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Степанов заявив, що Україні потрібний тотальний локдаун

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україні ще три тижні тому потрібно було запровадити тотальний локдаун через швидке поширення COVID-19. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

Степанов заявив, що Україні потрібний тотальний локдаун

Цитата

На запитання, чи рекомендував би він Кабміну тотальний локдаун, Степанов відповів: “Обов’язково, якщо вже довели до такої ситуації, то це треба було робити ще 3 тижні тому. І це думка, перш за все, епідеміологів наших, провідних епідеміологів, які в нас ще залишилися, бо ще раз підкреслюю, новий штам вірусу, не хочу нікого лякати, але він набагато потужніше ніж те, що в нас було”.

Деталі

За його словами, він у 2,5- 3 рази заразніший ніж той “Британський” вірус, якій в нас був.

“З точки зору, що зараз вводити... я підкреслюю, ми вже зайшли в катастрофічні показники. Найстрашніше, що це ще не пік захворюваності”, — сказав Степанов.

Доповнення

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що на території України вже зафіксували мутацію “Дельта”-штаму коронавірусу, яка набуває поширення у Великій Британії.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом до “червоної” зони епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19, перейдуть ще 5 областей України. Таким чином у “червоній” зоні карантину буде 13 областей.

Нагадаємо,в Україні зафіксовано вже 2,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 жовтня, — 19,1 тисячі, майже на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу — рекордних 734.

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