Степанов заявил, что Украине нужен тотальный локдаун

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На вопрос, рекомендовал ли бы он Кабмину тотальный локдаун, Степанов ответил: “Обязательно, если уже довели до такой ситуации, то это нужно было делать еще 3 недели назад. И это мнение, прежде всего, эпидемиологов наших, ведущих эпидемиологов, которые у нас еще остались, потому что еще раз подчеркиваю, новый штамм вируса не хочу никого пугать, но он гораздо мощнее того, что у нас было”.

Детали

По его словам, он в 2,5-3 раза заразнее, чем тот “Британский” вирус, которым у нас был.

“С точки зрения того, что сейчас вводить... я подчеркиваю, мы уже зашли в катастрофические показатели. Страшнее всего, что это еще не пик заболеваемости”, — сказал Степанов.

Дополнение

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Украины уже зафиксировали мутацию “Дельта”-штамма коронавируса, которая получает распространение в Великобритании.



Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в “красную” зону эпидемической опасности по распространению COVID-19, перейдут еще 5 областей Украины. Таким образом, в “красной” зоне карантина будет 13 областей.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 2,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 октября, — 19,1 тысячи, почти на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки — рекордных 734.