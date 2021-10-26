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Степанов заявил, что Украине нужен тотальный локдаун

Киев • УНН

 • 29541 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украине еще три недели назад нужно было ввести тотальный локдаун из-за быстрого распространения COVID-19. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Степанов заявил, что Украине нужен тотальный локдаун

Цитата

На вопрос, рекомендовал ли бы он Кабмину тотальный локдаун, Степанов ответил: “Обязательно, если уже довели до такой ситуации, то это нужно было делать еще 3 недели назад. И это мнение, прежде всего, эпидемиологов наших, ведущих эпидемиологов, которые у нас еще остались, потому что еще раз подчеркиваю, новый штамм вируса не хочу никого пугать, но он гораздо мощнее того, что у нас было”.

Детали

По его словам, он в 2,5-3 раза заразнее, чем тот “Британский” вирус, которым у нас был.

“С точки зрения того, что сейчас вводить... я подчеркиваю, мы уже зашли в катастрофические показатели. Страшнее всего, что это еще не пик заболеваемости”, — сказал Степанов.

Дополнение

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Украины уже зафиксировали мутацию “Дельта”-штамма коронавируса, которая получает распространение в Великобритании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в “красную” зону эпидемической опасности по распространению COVID-19, перейдут еще 5 областей Украины. Таким образом, в “красной” зоне карантина будет 13 областей.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 2,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 октября, — 19,1 тысячи, почти на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки — рекордных 734.

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