"Червону" зону розширять: у МОЗ кажуть, до списку найближчим часом потраплять ще 5 областей

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“На найближчому засіданні ТЕБ і НС буде прийнято рішення про переведення у “червоний” рівень епідемічної небезпеки ще п’яти областей - Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської”, - заявив Ляшко.

Деталі

Він також наголосив, що відсьогодні у Рівненській та Миколаївській областях введено “червоний” рівень епідемічної небезпеки. Також “червоний” рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей.

Міністр охорони здоров’я нагадав, що середній час перебування регіону у "червоній зоні" під час весняної хвилі був 37 днів. Ляшко також додав, що зараз ситуація з кількістю госпіталізованих набуває загрозливих обертів.

Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80%.

Загалом по країні показник завантаженості ліжок із киснем, призначених для хворих на COVID-19, становить 66%.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 жовтня, - 19,1 тисячі, майже на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу - рекордних 734.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7 мільйонів людей. При цьому загалом зробили вже понад 16 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - майже 255 тисяч, більшість - першою дозою.