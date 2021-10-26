"Красную" зону расширят: в Минздраве говорят, в список в ближайшее время попадут еще 5 областей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В ближайшее время в "красную" зону эпидемической опасности по распространению COVID-19 перейдут еще 5 областей Украины. Таким образом, в "красной" зоне карантина будет 13 областей. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
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"На ближайшем заседании ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красный" уровень эпидемической опасности еще пяти областей - Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской", - заявил Ляшко.
Детали
Он также подчеркнул, что с сегодняшнего дня в Ровенской и Николаевской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности. Также красный уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей.
Министр здравоохранения напомнил, что среднее время пребывания региона в "красной зоне" во время весенней волны было 37 дней. Ляшко также добавил, что сейчас ситуация с количеством госпитализированных приобретает угрожающие обороты.
В частности, в Донецкой и Запорожской областях показатель заполненности коек, позволяющих проводить кислородную терапию, достигает уже 80%.
В целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для больных COVID-19, составляет 66%.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 октября - 19,1 тысячи, почти на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки - рекордных 734.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7 миллионов человек. При этом в общей сложности сделали уже более 16 миллионов прививок, за последние сутки из которых - почти 255 тысяч, большинство - первой дозой.