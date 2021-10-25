Мутована “Дельта” вже в Україні — Данілов

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“Наші науковці закінчили і ми маємо на сьогодні підтвердження, що та мутація „Дельти“, яка почалася з Великої Британії, сьогодні вже є на території нашої країни. Більше того, я можу назвати ті міста де її виявлено найбільше — це місто Лева, Тернопіль, це наша Західна Україна. Більше того, вона починає поширюватися в Києві”, — розповів Данілов.

Доповнення

У Великій Британії на сьогодні набуває поширення нова, потенційно більше небезпечна мутація штаму коронавірусу Delta (“Дельта”) AY.4.2, яку називають Delta Plus.

Наразі в країні тривають дослідження, щоб зрозуміти, наскільки вона небезпечна.