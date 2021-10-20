У Британії поширюється мутація штаму Delta
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Британські чиновники уважно стежать за новим похідним штамом від дельта-варіанту Covid-19, який викликає зростаючу кількість інфекцій. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Дельта-штам є домінуючим варіантом у Великій Британії, але останні офіційні дані свідчать про те, що є 6% випадків генетичної послідовності Covid нового типу.
AY.4.2, який деякі називають “Delta Plus”, містить мутації, які можуть дати переваги виживанню вірусу.
Тривають випробування, щоб зрозуміти, наскільки це може становити загрозу. Це ще не вважається варіантом, що викликає занепокоєння, або варіантом, що досліджується.
Нагадаємо
У США дослідили, що невакциновані люди мають в 11 разів вищий ризик померти від штаму Delta.