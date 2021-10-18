У США дослідили, що невакциновані люди мають в 11 разів вищий ризик померти від штаму Delta
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC) повідомили, що нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Дельта-штаму коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на “Голос Америки”.
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За статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження.
При цьому 90 тисяч смертей у США, спричинені коронавірусом із червня по вересень в умовах послаблення пандемічних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією, повідомляє USA Today із посиланням на дослідження Kaiser Family Foundation.
Коронавірус став другою за поширеністю причиною смертей у цей період у США після серцево-судинних хвороб.
Лише 66,5% американців, старших за 12 років, повністю щеплені від COVID-19, свідчать дані CDC. У США пандемія забрала 724 тисячі життів, у світі цей показник сягнув майже 4,9 мільйонів, свідчить статистика Університету Джонса Гопкінса.
Нагадаємо
ООН планує вакцинувати 40% населення планети до кінця цього року.
Дельта-штам коронавірусу підвищує ризик для вагітних жінок. Про це свідчать дані деяких останніх досліджень щодо COVID-19.