ООН планує вакцинувати 40% населення планети до кінця цього року

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що світ вже виробляє достатньо вакцин для досягнення цієї мети, але донорам необхідно зібрати 8 мільярдів доларів, щоб допомогти біднішим регіонам.

План передбачає рівний розподіл або обмін доз вакцини між країнами, передачу технологій і інші кроки, які допоможуть біднішим країнам отримати вакцини і поширити їх серед свого населення.

"Держави-члени повинні об'єднатися і зробити все, що необхідно для успіху цієї стратегії", - повідомив Гутерріш.

Глава ООН закликав США, Китай і інших членів найбагатших країн G20 "доставити" готівку, коли вони зустрінуться в кінці місяця в Римі на саміті, та "перетворити цю стратегію в реальність".

"As you know, earlier this year WHO set a target for all countries to vaccinate 10% of their populations by the end of September. 56 countries didn’t make it, through no fault of their own"-@DrTedros #COVID19 #VaccinEquity https://t.co/FMtp3tYlbk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 7, 2021

Доповнення

У всьому світі зареєстровано понад 237 мільйонів випадків коронавірусу і майже 5 мільйонів осіб померли, причому невакциновані люди особливо схильні до дії штаму "Delta".

ООН, ВООЗ та її програма поширення вакцин COVAX зосередилися на доставці вакцин в бідніші країни, де багато людей ще не отримали навіть першу дозу, незважаючи на те, що заможніші країни почали робити ревакцинації.