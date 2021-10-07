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ООН планує вакцинувати 40% населення планети до кінця цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У четвер, Організація Об'єднаних Націй і її Всесвітня організація охорони здоров'я заявили про амбітний план з повної вакцинації 40% населення світу від Covid-19 до кінця року і 70% до середини наступного року, інформує УНН.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що світ вже виробляє достатньо вакцин для досягнення цієї мети, але донорам необхідно зібрати 8 мільярдів доларів, щоб допомогти біднішим регіонам.

План передбачає рівний розподіл або обмін доз вакцини між країнами, передачу технологій і інші кроки, які допоможуть біднішим країнам отримати вакцини і поширити їх серед свого населення.

"Держави-члени повинні об'єднатися і зробити все, що необхідно для успіху цієї стратегії", - повідомив Гутерріш.

Глава ООН закликав США, Китай і інших членів найбагатших країн G20 "доставити" готівку, коли вони зустрінуться в кінці місяця в Римі на саміті, та "перетворити цю стратегію в реальність".

"As you know, earlier this year WHO set a target for all countries to vaccinate 10% of their populations by the end of September. 56 countries didn’t make it, through no fault of their own"-@DrTedros #COVID19 #VaccinEquity https://t.co/FMtp3tYlbk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 7, 2021

Доповнення

У всьому світі зареєстровано понад 237 мільйонів випадків коронавірусу і майже 5 мільйонів осіб померли, причому невакциновані люди особливо схильні до дії штаму "Delta".

ООН, ВООЗ та її програма поширення вакцин COVAX зосередилися на доставці вакцин в бідніші країни, де багато людей ще не отримали навіть першу дозу, незважаючи на те, що заможніші країни почали робити ревакцинації.

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