ООН планирует вакцинировать 40% населения планеты к концу этого года

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что мир уже производит достаточно вакцин для достижения этой цели, но донорам необходимо собрать 8 млрд долларов, чтобы помочь бедным регионам.

План предусматривает равное распределение или обмен доз вакцины между странами, передачу технологий и другие шаги, которые помогут бедным странам получить вакцины и распространить их среди своего населения.

"Государства-члены должны объединиться и сделать все, что необходимо для успеха этой стратегии", - сообщил Гутерриш.

Глава ООН призвал США, Китай и других членов богатейших стран G20 "доставить" наличные, когда они встретятся в конце месяца в Риме на саммите, и "превратить эту стратегию в реальность".

"As you know, earlier this year WHO set a target for all countries to vaccinate 10% of their populations by the end of September. 56 countries did not make it, through no fault of their own" - @DrTedros # COVID19 #VaccinEquity https://t.co/FMtp3tYlbk

- World Health Organization (WHO) (@WHO) October 7, 2021

Дополнение

Во всем мире зарегистрировано более 237 млн случаев коронавируса и почти 5 млн человек умерли, причем невакцинированные люди особенно подвержены воздействию штамма "Delta".

ООН, ВОЗ и ее программа распространения вакцин COVAX сосредоточились на доставке вакцин в бедные страны, где многие еще не получили даже первую дозу, несмотря на то, что богатые страны начали делать ревакцинацию.