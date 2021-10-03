Delta-штам коронавірусу сильніше вражає вагітних жінок - дослідження

Деталі

Порівняно з випадками коронавірусу на початку пандемії, інфекції з варіантом Дельта призводять до гірших результатів для невакцинованих вагітних жінок, свідчать нові дані.

Лікарі дослідили 1 515 вагітних жінок з COVID -19, яким надавали допомогу у великій системі громадського здоров’я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.

В цілому у 82 жінок - 81 з них були нещепленими - розвинулися важкі захворювання, у тому числі 10, яким потрібна апарат штучної вентиляції легень та двоє померлих. Частка тяжких або критичних випадків серед вагітних становила близько 5% до початку 2021 року, і їх "майже не було" у лютому та більшій частині березня 2021 року. В кінці літа, під час піку сплеску варіанту Дельти, частка вагітних пацієнтів з COVID-19, які потребують госпіталізації, підскочила до 10% до 15%.

Вагітні жінки стикаються з більшим ризиком ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції.

Нагадаємо

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