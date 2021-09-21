У грузинському Кутаїсі від коронавірусу померли новонароджені близнюки

Деталі

Близнюки народилися 19 серпня на 28-му тижні вагітності, в обох було виявлено коронавірус і викликана інфекцією пневомнія.

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“З народження близнюки були підключені до апарату. У них був істресс-синдром, і в динаміці стан погіршився. Наші лікарі цілодобово боролися за їх життя і вони не були обділені увагою, попри це, ми отримали такий сумний результат”, — сказала журналістам заввідділення інтенсивної терапії для новонароджених Марина Бараташвілі.

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Доповнення

Мати близнюків померла від коронавірусу 1 вересня. Жінці було 47 років, в останні роки вона намагалася завагітніти, проте коли це вдалося, заразилася коронавірусом. Її стан після операції кесаревого розтину спочатку був стабільним, але потім різко погіршився, пише видання. У важкому стані жінку перевезли з Кутаїсі в тбіліську клініку, проте лікарі не змогли її врятувати.

Нагадаємо

У МОЗ України рекомендують вагітним вакцинуватись від коронавірусу.