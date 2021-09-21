У грузинському Кутаїсі від коронавірусу померли новонароджені близнюки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. В грузинському місті Кутаїсі, в місцевій клініці “Бомонд”, померли інфіковані коронавірусом близнюки, які з’явилися на світ місяць тому і з тих пір знаходилися у відділенні інтенсивної терапії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
Деталі
Близнюки народилися 19 серпня на 28-му тижні вагітності, в обох було виявлено коронавірус і викликана інфекцією пневомнія.
Цитата
“З народження близнюки були підключені до апарату. У них був істресс-синдром, і в динаміці стан погіршився. Наші лікарі цілодобово боролися за їх життя і вони не були обділені увагою, попри це, ми отримали такий сумний результат”, — сказала журналістам заввідділення інтенсивної терапії для новонароджених Марина Бараташвілі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У новонародженої виявилися антитіла після вакцинації матері від COVID-19 під час вагітності
Доповнення
Мати близнюків померла від коронавірусу 1 вересня. Жінці було 47 років, в останні роки вона намагалася завагітніти, проте коли це вдалося, заразилася коронавірусом. Її стан після операції кесаревого розтину спочатку був стабільним, але потім різко погіршився, пише видання. У важкому стані жінку перевезли з Кутаїсі в тбіліську клініку, проте лікарі не змогли її врятувати.
Нагадаємо
У МОЗ України рекомендують вагітним вакцинуватись від коронавірусу.