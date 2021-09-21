В грузинском Кутаиси от коронавируса умерли новорожденные близнецы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В грузинском городе Кутаиси, в местной клинике "Бомонд", умерли инфицированные коронавируса близнецы, появившиеся на свет месяц назад и с тех пор находились в отделении интенсивной терапии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Детали
Близнецы родились 19 августа на 28-й неделе беременности, у обоих был обнаружен коронавирус и пневомния.
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"С рождения близнецы были подключены к аппарату. У них был истресс-синдром, и в динамике состояние ухудшилось. Наши врачи круглосуточно боролись за их жизнь и они не были обделены вниманием, несмотря на это, мы получили такой печальный результат", - сказала журналистам завотделением интенсивной терапии для новорожденных Марина Бараташвили.
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Дополнение
Мать близнецов умерла от коронавируса 1 сентября. Женщине было 47 лет, в последние годы она пыталась забеременеть, но когда это удалось, заразилась коронавирусом. Ее состояние после операции кесарева сечения сначала было стабильным, но потом резко ухудшилось, пишет издание. В тяжелом состоянии женщину перевезли из Кутаиси в тбилисскую клинику, однако врачи не смогли ее спасти.
Напомним
В Минздраве Украины рекомендуют беременным вакцинироваться от коронавируса.