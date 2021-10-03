Delta-штамм коронавируса сильнее поражает беременных женщин - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Дельта-штамм коронавируса повышает риск для беременных женщин. Об этом свидетельствуют данные некоторых последних исследований по COVID-19, пишет УНН со посиланнням на Reuters.
Детали
По сравнению со случаями коронавируса в начале пандемии, инфекции с вариантом Дельта приводят к худшим результатам для невакцинированных беременных женщин, свидетельствуют новые данные.
Врачи исследовали 1515 беременных женщин с COVID -19, которым оказывали помощь в большой системе общественного здоровья в Далласе с мая 2020 по 4 сентября 2021 года.
В целом в 82 женщин - 81 из них были непривитыми - развились тяжелые заболевания, в том числе 10, которым требуется аппарат искусственной вентиляции легких и двое умерших. Доля тяжких или критических случаев среди беременных составляла около 5% к началу 2021, и их "почти не было" в феврале и большей части марта 2021. В конце лета, во время пика всплеска варианта Дельты, доля беременных пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, подскочила до 10% до 15%.
Беременные женщины сталкиваются с большим риском осложнений с любым типом тяжелой респираторной инфекции.
Напомним
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали беременным вакцинироваться против COVID-19.
В грузинском Кутаиси от коронавируса умерли новорожденные близнецы.