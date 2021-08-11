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Влада США рекомендує вагітним вакцинуватися від COVID-19

Влада США рекомендує вагітним вакцинуватися від COVID-19

Київ • УНН

 • 17122 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Центри США з контроля і профілактики захворювань (CDC) рекомендували вагітним вакцинуватися проти COVID-19, посилаючись на нові дані, що свідчать про відсутність підвищеного ризику викидня серед вакцинованих людей. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Вакцинація від COVID-19 рекомендується всім людям від 12 років і старше, включаючи вагітних, що годують грудьми, які намагаються завагітніти зараз або які можуть завагітніти в майбутньому, — йдеться в оновленому керівництві, опублікованому в середу. — Докази безпеки та ефективності вакцинації проти COVID-19 під час вагітності зростають. Ці дані свідчать про те, що переваги вакцинації від COVID-19 переважують будь-які відомі або потенційні ризики вакцинації під час вагітності”.

Деталі

Офіційні особи підкреслили, що, крім відсутності підвищеного ризику викидня, дані не показали підвищений ризик безпліддя у імунізованих людей.

За даними CDC, невакциновані вагітні стикаються з підвищеним ризиком захворювань і ускладнень вагітності, пов’язаних з COVID-19. Однак станом на 31 липня, тільки близько 23% вагітних отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, свідчать дані CDC.

Нові рекомендації з’явилися після того, як представники CDC проаналізували нові дані про безпеку 2 500 жінок, які не показали підвищений ризик викидня для тих, хто отримав хоча б одну дозу вакцини Pfizer або Moderna до 20 тижня вагітності, повідомляє Associated Press. Офіційні особи визначили, що рівень викиднів в групі становить близько 13%, що, за даними AP, знаходиться в межах норми.

Раніше CDC заявляв, що вагітні жінки мають право на вакцинацію, але вони не давали конкретних рекомендацій щодо її використання, повідомляє The Washington Post.

Доповнення

За останніми даними CDC, близько 59% всього населення США отримали хоча б одну дозу вакцини станом на вівторок. До теперішнього часу повністю вакциновано трохи більше 50% всіх американців.

За даними Університету Джона Хопкінса, по всій країні більш ніж 36 мільйонам американців був поставлений діагноз COVID-19 з початку пандемії, в результаті чого загинуло більше 618 тисяч осіб.

За останні 28 днів зареєструвано 2,1 мільйона нових випадків COVID-19 в США, в результаті яких загинуло більше 104 тисяч людей.

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