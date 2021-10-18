В США обнаружили, что невакцинированные люди имеют в 11 раз выше риск умереть от штамма Delta
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC) сообщили, что непривитые люди имеют в 11 раз выше риск умереть от более заразного и опасного Дельта-штамма коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.
Детали
По статистике, в августе невакцинированные в шесть раз чаще заражались вирусом. Эти показатели справедливы для всех возрастных групп, хотя американцы старше 80 лет, имеют высокий риск умереть в случае заражения.
При этом 90 000 смертей в США, вызванные коронавируса с июня по сентябрь в условиях ослабления пандемических ограничений, можно было бы предотвратить своевременной вакцинацией, сообщает USA Today со ссылкой на исследование Kaiser Family Foundation.
Коронавирус стал второй по распространенности причиной смертей в этот период в США после сердечно-сосудистых болезней.
Только 66,5% американцев старше 12 лет, полностью вакцинированны от COVID-19, свидетельствуют данные CDC. В США эпидемия унесла 724000 жизней, в мире этот показатель достиг почти 4900000, свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса.
Напомним
ООН планирует вакцинировать 40% населения планеты к концу этого года.
Дельта-штамм коронавируса повышает риск для беременных женщин. Об этом свидетельствуют данные некоторых последних исследований по COVID-19.