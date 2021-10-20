В Британии распространяется мутация штамма Delta
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Британские чиновники внимательно следят за новым производным штаммом от дельта-варианта Covid-19, который вызывает растущее количество инфекций. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Дельта-штамм является доминирующим вариантом в Великобритании, но последние официальные данные свидетельствуют о том, что есть 6% случаев генетической последовательности Covid нового типа.
AY.4.2, который некоторые называют "Delta Plus", содержит мутации, которые могут дать преимущества выживанию вируса.
Продолжаются испытания, чтобы понять, насколько это может представлять угрозу. Это еще не считается вариантом, который вызывающим беспокойство, или вариантом, что исследуется., связанного с ними.
Напомним
В США обнаружили, что невакцинированные люди имеют в 11 раз выше риск умереть от штамма Delta.